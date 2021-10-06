برشلونة يُفصل نهاية السنة المالية 2020-2021

2021/10/06 | 17:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدر نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، بيانا رسميًا لإعلان تفاصيل نهاية السنة المالية 2020-2021، والتي يجب تقديمها للحصول على موافقة الجمعية العمومية العادية التي ستنعقد في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، فإن فيران ريفرتر الرئيس التنفيذي للنادي قام بتفصيل الأرقام الخاصة بالسنة المالية، وتم الكشف بأن الإيرادات بلغت 631 مليون يورو، أقل بكثير من مبلغ 828 مليون يورو التي تم تحديدها في الميزانية.

وأضاف البيان: “كانت النتيجة 481 مليون يورو خسائر بعد خصم الضرائب، ونتج ذلك عن انخفاض الإيرادات وعدم القدرة على تحديد حجم الإنفاق”.

وأوضح النادي الكتالوني، أن الانخفاض في الإيرادات بلغ 224 مليون يورو بنسبة (-26%) مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت النفقات لتصل إلى رقم قياسي بلغ مليار و136 مليون يورو بزيادة بنسبة (19%).

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