2021/10/06 | 17:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد مدربُ منتخبنا الوطني لكرة القدم، الهولندي ديك ادفوكات، اليوم الاربعاء، على أهميةِ الفوز على منتخب لبنان يوم غدٍ الخميس ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ادفوكات: سنقدمُ كلَ ما لدينا من أجل الحصول على نقاط المباراة مع لبنان المركز الخبري الوطني.

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