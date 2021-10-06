2021/10/06 | 17:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، عن آلية نقل صناديق الاقتراع، فيما حددت الصناديق التي ستنقل إلى بغداد، مؤكدة وصول جميع الوفود لمراقبة العملية الانتخابية.وقال مدير الاجراءات والتدريب في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن آلية نقل صناديق الاقتراع المركز الخبري الوطني.

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