الدفاع المدني تعلن ارقمآ جديدة خاصة للطوارئ

2021/10/06 | 22:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، توقف الاتصال بالهاتف (115) بسبب خلل فني، وحددت أرقاماً بديلة للتواصل معها عند حدوث أي طارئ.وذكرت المديرية في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن […]

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