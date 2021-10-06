2021/10/06 | 22:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهر مقطع فيديو مصور مجموعة من المواطنين يطالبون ضابطا عراقيا كبيرا بإرجاع اموالهم التي دفعوها بعد ان وعدهم بالتعيين في شرطة النفط، لكن يبدو ان الضابط قد ماطل في تنفيذ وعده.

وبحسب الفيديو الذي حصل NRT عربية على نسخة منه، اليوم (6 تشرين الاول 2021) فإن" احد الحاضرين يؤكد على عدم مغادرته منزل الضابط الا بعد حصوله على الامر الاداري للتعيين او استرجاع امواله من الضابط".

وقد رد الضابط عليه قائلا، ان "الذي يحدثكم ضابط شرطة برتبة عقيد وحاصل على شهادة الماجستير في القانون، وقد قمت من قبل بتعيين 448 شخصا وفي حال عدم اكمال معاملاتكم حتى الساعة الخامسة عصرا من يوم الاحد، فإنه سيرد اليهم اموالهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. مواطنون يطالبون ضابطا عراقيا كبيرا بإرجاع اموالهم بعد ان وعدهم بالتعيين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. مواطنون يطالبون ضابطا عراقيا كبيرا بإرجاع اموالهم بعد ان وعدهم بالتعيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).