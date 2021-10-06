العراق والإمارات يوقعان عقدا لبناء 5 محطات للطاقة الشمسية

2021/10/06 | 22:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع العراق، الأربعاء، عقدا مع الإمارات لبناء خمس محطات لتوليد الكهرباء تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك لمواجهة أزمة شح الطاقة التي تعاني منها البلاد منذ عقود.

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