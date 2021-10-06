2021/10/06 | 22:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اجرت الشرطة المجتمعية، اليوم الاربعاء، استطلاعا للمواطنين حول مشاركتهم بالانتخابات، مبينة ان 68% من المواطنين ابدوا رغبة بالمشاركة.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “الشرطة المجتمعية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة المجتمعية تنشر استطلاعآ للمواطنين حول مشاركتهم بالانتخابات المركز الخبري الوطني.

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