الحلبوسي: مفوضية الانتخابات عملت بجهود كبيرة واثبتوا حرصهم بخطوات غير قابلة للتشكيك

2021/10/06 | 22:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، ان مفوضية الانتخابات عملت بجهود كبيرة، واثبتوا حرصهم بخطوات غير قابلة للتشكيك

وقال الحلبوسي في برنامج الانتخابات العراقية على قناة الحدث الفضائية، ان “مفوضية الانتخابات عملت بجهود كبيرة، اثبتوا حرصهم بخطوات غير قابلة للتشكيك والاجراءات التي يتم اتخاذها تتعرض للضغوط في البداية لكنها فيما بعد تظهر ايجابيتها وعلينا دعم جهود المفوضية كي لا نشكك بمخرجات الانتخابات”.

واضاف ان “هنالك رقابة اممية بصرامة اكبر وهي تعطي انطباع للناخب والمرشح بان الامم المتحدة تراقب كل الجزئيات ونحتاج ايضا الى اخذ الشرعية الاممية للانتخابات لانه اي تشكيك اممي سيضرب اصل التجربة الديمقراطية كما ندعم المنظومة الامنية والقائد العام للقوات المسلحة في جهودهم وان نعمل على التعاون للخروج بنتائج تخدم المصلحة العامة”.

وتابع ان “لدينا مخاوف وتم طرحها سواء من ناحية السلاح المنفلت او المال السياسي وضرورة تامين المراكز من اي تحرك ارهابي، وحرصنا على طرح تلك المخاوف مع الجهات المعنية لانه اي عبث سيضر بالجميع وسمعة الدولة العراقية”.

واكد انني “من الداعمين ان يتركز تواجد الامم المتحدة والرقابة الدولية في المناطق التي فيها مشاكل، كما نخشى من استمالة النازحين في المخيمات من خلال الضغط عليهم”.

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