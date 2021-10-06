الحلبوسي: ملف جرف الصخر تحول من ملف انساني الى سياسي

2021/10/06 | 22:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، ان ملف جرف الصخر تحول من ملف انساني الى ملف سياسي

وقال الحلبوسي في برنامج الانتخابات العراقية على قناة الحدث الفضائية، ان “ملف جرف الصخر تحول من ملف انساني الى ملف سياسي، وعلى مستوى اقليمي وليس فقط سياسي، ويجب توحيد الجهود على ملف النازحين على مستوى الدولة وليس المكون فقط، لان تركهم هكذا في المخيمات سيجعل من الاطفال قنابل موقوتة قد تنفجر في اي لحظة”، لافتا الى انه “يجب ان يعالج على انه ملف اخلاقي وانساني”.

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