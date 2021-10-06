حامد عبدالصمد في قبضة سامح عسكر - سامح عسكر

2021/10/06 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر طرح السيد حامد عبدالصمد مقالا في صفحته بالفيس بوك بتاريخ أمس 5 أكتوبر 2021 مضيفا له صورا من عرضه في مجلة ميريت الثقافية، واليوم طرح مقالا شارحا موضحا بتاريخ 6 أكتوبر..ولكني اخترت الرد على مقال الأمس لشموليته وتعرضه لمذهب حامد عبدالصمد الحقيقي تجاه العلمانية المسلمة أو الاستنارة الإسلامية بشكل عام، والسبب أن المقال الشارح تراجع فيه عن كثير من أفكاره بمقال الأمس وأقواله ضد هبة دربالة، مع إشارات تدل ......





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