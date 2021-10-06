من يتحكم في الخريطة السياسية بالمغرب؟ - عبد الرحيم التوراني

2021/10/06 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الرحيم_التوراني في خضم الانتخابات التي جرت في 8 سبتمبر 2021، عرفت أسعار العديد من المواد الأساسية في المغرب ارتفاعا ملحوظا، مس القدرة الشرائية للمواطنين.



ويعتقد البعض أنه جرى استغلال الانتخابات كغطاء لتمرير تلك الزيادات التي ترهق كاهل الأسر المغربية، وتُفاقِم أوضاعها المادية المتأثرة سلباً بتداعيات الجائحة.كما أن أول قمع لحرية التظاهر السلمي في ظل الأغلبية الجديدة، جرى بتاريخ يوم السبت (25 سبتمبر 2021) لما اس ......





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