الحلبوسي يدعو إلى دعم جهود القائد العام للقوات المسلحة لتأمين اقتراع تشرين

2021/10/06 | 22:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعا رئيس مجلس النواب (المُنحل قبل أيام من موعد الاقتراع)، محمد الحلبوسي، الأربعاء، إلى دعم جهود القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي لتأمين اقتراع تنشرين المرتقب.

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وقال الحلبوسي في مقابلة مع قناة "العربية الحدث" تابعها "ناس"، (6 تشرين الأول 2021)، "على الجميع وبمن فيهم المتحدث تقليل سقوف المشاكل قبيل الاقتراع، لكي لا تكون المفوضية في حرج دائم".

واضاف "يجب دعم جهود القائد العام للقوات المسلحة والمنظومة الأمنية التي شكلها لتأمين الانتخابات".

وتابع أن "أي محاولات للتلاعب بنتائج الانتخابات ستؤدي الى عدم اعتراف الأمم المتحدة بالنتائج".

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