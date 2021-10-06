ما حقيقة اندلاع حريق بمركز انتخابي في ديالى

2021/10/06 | 22:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، اندلاع حريق في مركز انتخابي في محافظة ديالى.وذكر بيان للمديرية تلقاه “المركز الخبري الوطني ان “الدفاع المدني في ديالى ينفي اندلاع حريق في مركز […]

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