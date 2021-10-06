الدفاع المدني ينفي اندلاع حريق بمركز انتخابي في ديالى

2021/10/06 | 22:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعنفت مديرية الدفاع المدني، اندلاع حريق في مركز انتخابي في محافظة ديالى.وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، ان "الدفاع المدني في ديالى ينفي اندلاع حريق في مركز انتخابي في مدرسة الحسن بن علي وسط بعقوبة"، مبينا ان "ماحصل اندلاع حريق محدود في قطعة ارض فارغة تقع بجوار المدرسة تضم قصب وادغال "زواضاف، انه "تم احتواء الحريق فورا والنيران لم تصل الى جدار المدرسة الخارجي".

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