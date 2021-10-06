2021/10/06 | 22:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانيةعدّ النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الأربعاء، أن حل البرلمان لنفسه يوم غد، خطوة مهمة لإقامة الانتخابات البرلمانية.وقال آلي في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، إنه "حل البرلمان سيدخل البلاد في فراغ دستوري وتوقف لاقرار القوانيين المهمة التي ينتظرها المواطن، وخاصة في حال تأخر تشكيل البرلمان الجديد".وأضاف أن "البرلمان الحالي أدى ما عليه، رغم وجود بعض الاخفاقات بسبب الظروف التي حلت بالبلد منها التظاهرات وفيروس كورونا، وتغيير الحكومة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليق كردي على حل البرلمان.. سنعاني من فراغ دستوري في العراق- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليق كردي على حل البرلمان.. سنعاني من فراغ دستوري في العراق- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).