2021/10/06 | 22:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وضحت مديرية دفاع مدني ديالى، اليوم الأربعاء، حقيقة اندلاع حريق في مركز انتخابي وسط بعقوبة بمحافظة ديالى.

وقال مدير اعلام دفاع مدني ديالى العقيد احمد العبيدي في حديث لـ(بغداد اليوم): "لاصحة لاندلاع حريق في مركز انتخابي مدرسة الحسن بن علي وسط بعقوبة".

وأضاف ان "ماحصل اندلاع حريق محدود في قطعة ارض فارغة تقع بجوار المدرسة تضم قصب وادغال وتم احتواء الحريق فورا والنيران لم تصل الى جدار المدرسة الخارجي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يوضح حقيقة اندلاع حريق في مركز انتخابي بديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يوضح حقيقة اندلاع حريق في مركز انتخابي بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).