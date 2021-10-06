اخماد حريق نشب قرب مركز انتخابي في بعقوبة

2021/10/06 | 22:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / كافحت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع قرب مركز انتخابي وسط بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان حريقا نشب في قطعة ارض تحوي على حشائش وادخال قرب مركز انتخابي في مدرسة الحسن بني علي في بعقوبة وقد تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على النيران واخمادها دون اصابات ./انتهى

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