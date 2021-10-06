برشلونة يتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية بكرة اليد بفوزه على الزمالك

2021/10/06 | 22:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تأهل فريق برشلونة الاسباني ، إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد للأندية " سوبر غلوب " المقامة في السعودية بعد الفوز على الزمالك المصري بنتيجة 36- 32 في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم .وكان الزمالك قد نجح في التقدم في بداية المباراة، بـ5 أهداف دون رد، قبل أن يعود الفريق الإسباني، وينهي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 18-17.وبهذه النتيجة يتنافس الزمالك على المراكز من الخامس الى الثامن ".يذكر أن الزمالك كان قد تأهل لبطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على الأهلي المصري في بطولة كأس السوبر الإفريقي بنتيجة 28-27.يشار الى أن هذه المشاركة هي الخامسة للزمالك في كأس العالم للأندية، وسبق للفريق وأن حصد الميدالية البرونزية في عام 2010./انتهى2

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