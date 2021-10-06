شاهد اللحظات الأولى بعد حادثة إطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس

2021/10/06 | 22:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب 4 أشخاص على الأقل جراء حادثة إطلاق نار وقعت في مدرسة بولاية تكساس الأمريكية، وقالت الشرطة، إن ضباطًا من عدة وكالات يتواجدون في موقع الحادث الذي وقع في مدرسة تيمبرفيو الثانوية.

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