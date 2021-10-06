2021/10/06 | 22:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6MOU2XSiqFM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي يخاطب العراقيين بكلمته الأخيرة كرئيس للبرلمان | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي يخاطب العراقيين بكلمته الأخيرة كرئيس للبرلمان | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).