البرزنجي: الحشد يواجه حربا شرسة لانه ابطل المخططات الاميركية

2021/10/06 | 22:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس مركز الوان للدراسات، حيدر البرزنجي، اليوم الاربعاء، على ان الحشد الشعبي يواجه حربا شرسة لانه ابطل المخططات الاميركية، مشيرا الى ان من يدعو الى حل الحشد او دمجه هو يتحدث بلسان اميركا واسرائيل وبريطانيا.وقال البرزنجي لبرنامج “حصاد الايام” ان “تحالف الفتح هو من طالب بحقوق الحشد الشعبي”.واضاف ان “جماهير الحشد […]

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