مسؤول أميركي للحرة: اتفاق على عقد قمة افتراضية بين بايدن ونظيره الصيني

2021/10/06 | 23:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح مسؤول في البيت الأبيض لقناة "الحرة"، لأربعاء، أن الرئيسان الأميركي، جو بايدن، والصيني، تشي جينبينغ، "سيعقدان قمة افتراضية قبل نهاية العام".

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