2021/10/06 | 23:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، ان تطابق البرنامج السياسي هو الحاكم في نوعية وشكل تحالفات “تقدم” مع باقي الاطراف السياسية.

وقال الحلبوسي في برنامج الانتخابات العراقية على قناة الحدث الفضائية، ان “البرنامج السياسي هو الحاكم ونحن ضمن منهجنا لدينا رؤية لمرحلة ما بعد الانتخابات ونظرية ادارة الدولة ونعتقد ان السنوات السابقة لم تأتي اكلها وينبغي ان تكون المرحلة المقبلة بمناهج واضحة منذ السنة الاولى وان يكون الحديث ضمن الموازنة باهداف مختلفة ومن ينطبق مع رؤيتنا سنتحالف معه ولا نرغب بان نكون جزء من صراع على مسموى الكتلة الاكبر”.

واضاف ان “تشكيل الحكومة المقبلة وزمها تعتمد على حجم الكتل السياسية، واعلان النتائج يحتم على المفوضية اعلان النتائج بعد اربعة وعشرين ساعة”، لافتا الى ان “الحديث معي بعد الانتخابات سيكون كزعيم حزب تقدم ومع احد المنصبين رئاسة البرلمان او رئيس الجمهورية، ونحن لسنا متمسكين بمفصل معين ولا نعتقد ان هنالك ضرورة للزعل من الطموحات والشراكة السياسية في ادارة الدولة هي الاهم ولن نختلف مع اي جهة على جزئية المنصب لكن نختلف على حقوق المكون وحقوق المواطنين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: تحالفات تقدم المستقبلية تعتمد على تطابق البرامج السياسية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: تحالفات تقدم المستقبلية تعتمد على تطابق البرامج السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).