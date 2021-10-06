الحلبوسي: “تقدم” ستكون الاولى في هذه المحافظات

2021/10/06 | 23:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، ان تقدم ستكون الاولى بشكل ساحق في الانبار وايضا الاولى بفارق كبير في بغداد وصلاح الدين ونينوى.

وقال الحلبوسي في برنامج الانتخابات العراقية على قناة الحدث الفضائية، ان “الفوز بالانبار سيكون ساحق والاول بفارق كبير في بغداد وصلاح الدين والموصل ومتناصف في ديالى وكركوك اما التمثيل السني في المحافظات الجنوبية فسيكون من حصة تقدم ايضا”.

واضاف الحلبوسي، ان “الزعامة ضمن مفهومها السابق كانت خطأ وتركيب الزعامة على المجتمع هو خطأ والمجتمع من يضع من يريده زعيم وارى انها اصبحت مثلبة على من تطلق عليه وعلى الناس هي من تختار من يقودها ويمثلها لانها لا ترتبط فقط بالسلطة بل من تثق به الناس ويتحمل معاناتهم ويجتهد لخدمتهم”.

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