الدفاع المدني يكشف حقيقة اندلاع حريق بمركز انتخابي في ديالى

2021/10/06 | 23:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفت مديرية الدفاع المدني، اندلاع حريق في مركز انتخابي في محافظة ديالى.وذكر بيان للمديرية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الدفاع المدني في ديالى ينفي اندلاع حريق في مركز انتخابي في مدرسة الحسن بن علي وسط بعقوبة”، مبينا ان “ماحصل اندلاع حريق محدود في قطعة ارض فارغة تقع بجوار المدرسة تضم …

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