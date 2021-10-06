نقابة الصيادلة تتخذ قراراً بشأن مذاخر الأدوية في الحارثية ببغداد

2021/10/06 | 23:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت نقابة صيادلة العراق، الأربعاء، قرراً يقضي بمنع فتح مذاخر للأدوية في منطقة الحارثية في العاصمة بغداد.وقالت النقابة في وثيقة صادرة عنها تلقى “النور نيوز” نسخة منها، إنه “تقرر عدم فتح مذاخر للأدوية في منطقة الحارثية من تاريخ صدور هذا الأمر، ويستثنى من ذلك الزملاء الذين لديهم إجراءات إدارية أو التزامات …

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