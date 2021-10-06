اعتقال مسؤول عن اغتيال ضابط بمكافحة المخدرات في ميسان

2021/10/06 | 23:09 - المصدر: السومرية نيوز

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الإعلام الأمني تعلن اعتقال المسؤول عن اغتيال ضابط بمكافحة المخدرات في ميسان

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