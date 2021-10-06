أول (غابة حضرية) في باريس بحلول 2024

2021/10/06 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تشهد‭ ‬باريس‭ ‬إطلاق‭ ‬أول‭ “‬غابة‭ ‬حضرية‭” ‬فيها‭ ‬بحلول‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مونبارناس‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬المساعد‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬شؤون‭ ‬الغطاء‭ ‬النباتي‭ ‬في‭ ‬بلدية‭ ‬المدينة‭ ‬كريستوف‭ ‬ناجدوفسكي‭ ‬الثلاثاء‭.‬ وقال‭ ‬ناجدوفسكي‭ “‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬سيكون‭ ‬لدينا‭ ‬أول‭ ‬غابة‭ ‬حضرية‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬كاتالونيا‭” ‬التي‭ ‬ستصبح‭ “‬مغطاة‭ ‬بدرجة‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬بالنباتات‭”‬،‭ […]

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