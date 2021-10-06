2021/10/06 | 23:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، القاء القبض على “قاتل” الشهيد النقيب “محمد عبطان” احد ضباط مكافحة المخدرات في ميسان وذكرت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “وفقاً لمعلومات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال “قاتل” أحد ضباط مكافحة المخدرات في ميسان المركز الخبري الوطني.

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