الأمومة - المقدسة - مشروطة بانتفاخ بطن المرأة ! - منى حلمي

2021/10/06 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي الأمومة " المقدسة " مشروطة بانتفاخ بطن المرأة ! --------------------------------------فى «مرتفعات وذرينج»، الرواية الوحيدة التى ألفتها الكاتبة والشاعرة البريطانية إيميلى برونتى «٣-;-٠-;- يوليو ١-;-٨-;-١-;-٨-;- ١-;-٩-;- ديسمبر ١-;-٨-;-٤-;-٨-;-»، تتوارى قيمة الرابطة البيولوجية أو رابطة الدم، لتتجلى وترتفع وتت ......





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