الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....28 - محمد الحنفي

2021/10/06 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....114) والشروط التي تعيشها جماعاتنا الترابية، تفرض التخلص من الفساد الانتخابي، ومن فساد المجلس الجماعي، ومن فساد الإدارات الجماعية؛ لأنه بدون التخلص من الفساد الانتخابي، في وقته، ومن فساد الأعضاء الجماعيين، في وقته، ومن فساد الإدارة الجماعية، في حينه، لا يمكن لجماعاتنا الترابية، أن تتقدم، وأن تتطور.فالتقدم، والتطور، لا يأتي إلا نتيجة لل ......





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