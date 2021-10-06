رقّ الحبيب - منير المجيد

2021/10/06 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منير_المجيد تصوّر فنّاناً تشكيلياً يضع أمامه عشرات الألوان، ويقوم بنقلها إلى خامته البيضاء، جريئاً دون تردّد.تُفكّر كيف بوسعه أن يُنهي عملاً فيه كل هذا الكمّ والركام من الألوان، التي بدت غير مُنسجمة، لا بل مُتنافرة.بعد أربع ساعات يُحقّق مُعجزة.أو شيف أمامه، على طاولة المطبخ، عشرات الأنواع من الخضار، اللحوم، الأسماك والطيور، يقول لك أمهلني أربع ساعات، فتفكّر: مُستحيل.



كيف له بمزج وخلط كل هذه المحتو ......





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