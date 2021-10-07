الأمم المتحدة تعيّن مبعوثاً خاصاً للصحراء الغربية  

2021/10/07 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموفد الأممي الخاص ستافان دي ميستورا خلال مؤتمر صحافي في مقر الامم المتحدة في جنيف في 18 كانون الاول/ديسمبر 2018 © ا ف ب/ارشيف فابريس كوفريني الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – عيّن الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء الإيطالي السويدي ستافان دي ميستورا (74 عاماً) مبعوثاً خاصاً للصحراء الغربية، […]

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