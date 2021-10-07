‬اثنتا عشرة دولة‭ ‬ترحب‭ ‬بالانتخابات‭ ‬العراقية والبعثة‭ ‬الأممية‭ ‬تضاعف‭ ‬مراقبيها‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ 

2021/10/07 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شبح‭ ‬الأحزاب‭ ‬الكبرى‭ ‬يحاصر‭ ‬المرشحين‭ ‬تحت‭ ‬صفة‭ ‬مستقلين‭ ‬ بغداد‭- ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬ رحبت‭ ‬12‭ ‬دولة،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬باستعدادات‭ ‬العراق‭ ‬لإجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬المبكرة‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬أكتوبر‭/ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬الجاري‭.‬ بحسب‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأستراليا‭ ‬وكندا‭ ‬والدنمارك‭ ‬وفنلندا‭ ‬وألمانيا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬وهولندا‭ ‬ونيوزيلندا‭ ‬والنرويج‭ ‬والسويد‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬ونشره‭ ‬موقع‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ […]

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