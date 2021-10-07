2021/10/07 | 01:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شبح الأحزاب الكبرى يحاصر المرشحين تحت صفة مستقلين بغداد- عبد الحسين غزال رحبت 12 دولة، الأربعاء، باستعدادات العراق لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
بحسب بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والدنمارك وفنلندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة، ونشره موقع السفارة الأمريكية في […]
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بحسب بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والدنمارك وفنلندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة، ونشره موقع السفارة الأمريكية في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اثنتا عشرة دولة ترحب بالانتخابات العراقية والبعثة الأممية تضاعف مراقبيها خمس مرات ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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