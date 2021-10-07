2021/10/07 | 01:15 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لعبة_الحبار .. هل تستحق كل هذه الضجة ؟ | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 0A4RuyMjIGo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لعبة_الحبار .. هل تستحق كل هذه الضجة ؟ | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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