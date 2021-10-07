2021/10/07 | 01:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wX4JWv7GRbA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد الحياني: الدور التشريعي للبرلمان الحالي لم يكن بالمستوى المطلوب والاداء الرقابي كان متدنيا) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد الحياني: الدور التشريعي للبرلمان الحالي لم يكن بالمستوى المطلوب والاداء الرقابي كان متدنيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).