2021/10/07 | 01:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأربعاء، إن هزة أرضية بقوة 5.1 درجة ضربت جنوب كرواتيا.وأوضح المركز في تغريدة أن مركز الهزة وقع على بعد 40 كيلومترا شمال شرق مدينة سبليت.ولم ترد أي تقارير عن تسجيل إصابات أو أضرار مادية بسبب الهزة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 5.1 درجة تضرب جنوب كرواتيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 5.1 درجة تضرب جنوب كرواتيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).