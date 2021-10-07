السعودية تعلن خسائر استهداف حوثي جديد لمطار أبها

2021/10/07 | 01:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب 4 عاملين في مطار أبها جنوبي السعودية جراء محاولة لاستهداف المطار بطائرة مسيرة مفخخة ليل الأربعاء، وفقا للتحالف الذي تقوده السعودية.

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