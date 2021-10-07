ألمانيا تنفذ أكبر عملية إعادة لعائلات وأطفال متطرفين من سوريا منذ 2019

2021/10/07 | 01:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ليل الأربعاء - الخميس أنّ بلاده أعادت من شمال سوريا ثماني نساء ممّن انضممن إلى صفوف تنظيم داعش و23 طفلاً، في أكبر عملية من نوعها تنفّذها برلين منذ 2019.

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وقال ماس في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إنّ "الأطفال ليسوا مسؤولين عن وضعهم، الأمهات سيحاسبن أمام القضاء الجزائي عن الأعمال التي ارتكبنها".

وأضاف أن "عددا كبيرا منهنّ وُضع في الحبس بعد وصولهنّ إلى ألمانيا".

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