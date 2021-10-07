اليوم.. حلّ البرلمان والحكومة إلى {تصريف الأعمال}

2021/10/07 | 02:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عمر عبد اللطيف

تحوَّلت الحكومة بدءاً من اليوم الخميس إلى حكومة تصريف أعمال وقام البرلمان بحل نفسه وخروج جميع أعضائه من الحصانة البرلمانية في حين استرجعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جميع بطاقات الناخبين البايومترية غير المتسلمة إلى المكتب الوطني، مبينة أنها ستوزع بين أصحابها بعد انتهاء العملية الانتخابية.

وقالت مساعد الناطق الاعلامي باسم المفوضية نبراس أبو سودة لـ"الصباح": إنَّ "مراكز التسجيل باشرت رزم جميع البطاقات البايومترية غير المتسلمة وإرسالها إلى مكاتب الانتخابات في المحافظات ومن ثم إلى المكتب الوطني"، مشيرةً إلى أنه "ليست هناك إحصائية لتلك البطاقات حتى الآن".

وأضافت أنَّ "هناك قرارا من قبل مجلس المفوضين بإعادة تلك البطاقات إلى المكتب الوطني قبل يوم الاقتراع بمحاضر تسلم وتسليم، ولا يمكن أن تكون خارج سيطرة المكتب الوطني قبل أو أثناء يوم الاقتراع".

وبينت أنَّ "تلك البطاقات طويلة الأمد ولا يوجد تاريخ لنفاد صلاحيتها، وبالتالي فمن الممكن توزيعها بأي وقت"، متوقعة أن"يعاد توزيع تلك البطاقات بعد انتهاء العملية الانتخابية وإعادة افتتاح مراكز التسجيل".

من جهته، قال مدير مكتب انتخابات دهوك خالد عباس في مؤتمر صحفي:إنَّ "المواد اللوجستية من الأجهزة والمعدات اللازمة للانتخابات وأوراق التصويت وسجلات الناخبين أرسلت إلى مراكز الاقتراع في حدود محافظة دهوك".



وأضاف أنَّ "محافظة دهوك سجلت أعلى نسبة على مستوى العراق في مسألة توزيع البطاقات البايومترية والتي وصلت إلى 95 %"، وأوضح أنَّ "38 من المراكز الخاصة بالاقتراع الخاص جاهزة ليوم الانتخابات في الثامن من الشهر

الحالي".

وبشأن أعداد المراقبين والإعلاميين، أعلن مدير مكتب دهوك للمفوضية أنَّ "5139 من الوكلاء للأطراف السياسية والمرشحين مسجلون لدى مكتب دهوك لمراقبة سير العملية الانتخابية، وأكثر من 600 مراقب تم تسجيلهم في المكتب الوطني ببغداد".وبشأن تعليمات يوم التصويت العام، قال عباس: إنَّ "التوجيهات تؤكد على منع جلب الموبايلات إلى داخل مراكز التصويت كما سيتم فرض لبس الكمامات من قبل الناخبين عند تصويتهم يوم الانتخابات"، مشيراً إلى أنَّ "الحملات الاعلامية ستتوقف في الساعة السادسة من صباح يوم السبت المقبل".

في غضون ذلك، قال الخبير القانوني طارق حرب: إنه "بالنظر لصدور قرار مجلس النواب بحل نفسه في السابع من شهر تشرين الأول الحالي.

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