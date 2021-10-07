2021/10/07 | 02:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه المنتخب الأولمبي نظيره اللبناني الجمعة (فيسبوك)

الترا عراق - فريق التحرير

تأهلَ المنتخب الأولمبي إلى الدور نصف النهائي لبطولة اتحاد غرب آسيا، بعد تحقيقه الفوز على منتخب الإمارات الأولمبي بهدفين دون رد، ضمن مباريات المجموعة الثانية في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء في مدينة الدمام.

وسجل هدفي الأولمبي في المباراة، اللاعبان صادق زامل من ركلة حرة مباشرة بالدقيقة 41 من الشوط الأول، ومنتظر عبد الأمير بالدقيقة (92)، ليتصدر المنتخب العراقي صدارة المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، ويضمن التأهل الرسمي للدور نصف النهائي.

وسيلاقي الأولمبي، بعد الجمعة 8 تشرين الأول/أكتوبر، منتخب لبنان في المباراة التي ستقام على استاد الأمير سعود بن جلوي في الدمام بتمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

اقرأ/ي أيضًا:

حلم المونديال..



الإصابات ترهن خيارات أدفوكات أمام لبنان والإمارات

المنتخب الوطني يغادر إلى الدوحة لمواجهة لبنان في تصفيات المونديال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب الأولمبي يتأهل إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب الأولمبي يتأهل إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).