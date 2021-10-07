ألمانيا تجري أكبر عملية لإعادة

2021/10/07 | 02:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، ليل الأربعاء-الخميس، أن بلاده أعادت من شمال سوريا ثماني نساء ممّن انضممن إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية و23 طفلاً، في أكبر عملية من نوعها تنفّذها برلين منذ 2019.

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