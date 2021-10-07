قائمة بالفظائع التي ارتكبتها السلطات الأمريكية 8 - طلال الربيعي

2021/10/07 | 03:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي في عام 1979، سقط دكتاتور نيكاراغوا أناستاسيوس ساموزا الثاني المدعوم من قبل الولايات المتحدة، مما أدى إلى اندلاع ثورة نيكاراغوا الشعبية.Nicaraguan Revolutionhttps://en.wikipedia.org/wiki/Nicaraguan_Revolution سيصبح بقايا حرسه الكونترا، الذين خاضوا حرب عصابات مدعومة من وكالة المخابرات المركزي ......





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