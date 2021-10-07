عشرات القتلى بزلزال قوي جنوب باكستان

2021/10/07 | 04:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعضرب زلزال قوي بلغت شدته 5.7 درجة على مقياس ريختر جنوب باكستان ما اسفر عن سقوط عشرات القتلى كحصيلة اولية.و ذكرت وكالة فرانس نقلا عن مسؤولين إن حصيلة أولية تقدر بـ 15 إلى 20 قتيلا سقطوا جراء الزلزال المدمر.وأكد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن الزلزال وقع في تمام الساعة (22:01 مساء الأربعاء، 08.7 بتوقيت غرينتش على عمق 10 كيلومترات عند دائرة عرض 30.20 شمالا وخط طول 68.06 شرقا، وعلى بعد 16 كم شمال شرق هارناي.

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