زلزال عنيف يضرب جنوب باكستان ويوقع عشرات القتلى والجرحى

2021/10/07 | 04:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي ما لا يقلّ عن 15 شخصاً مصرعهم في زلزال عنيف ضرب جنوب باكستان صباح الخميس، بحسب ما أعلنت السلطات.

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