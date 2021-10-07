العمليات المشتركة في كركوك تؤكد منح جميع التسهيلات لعمل الصحفيين والاعلاميين

2021/10/07 | 11:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلنت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك اصدارها جميع التسهيلات لعمل الصحفيين والاعلاميين لتغطية العملية الانتخابية في المحافظة .وقالت القيادة في بيان :" ان التسهيلات شملت اصدار بطاقات تسهيل حركة لهم ومنح باجات من مفوضية الانتخابات وابلاغ جميع الوحدات العسكرية بالتعاون مع الاعلاميين عبر التنسيق الدائم مع مدير الاعلام والاتصال الحكومي في كركوك لتحقيق النجاح وضمان حركة وحرية الاعلاميين "./ انتهى

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