العراق.. جهود غربية لتعزيز نزاهة الانتخابات

2021/10/07 | 11:02 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن انضمامه إلى 11 وزير خارجية من دول العالم يعتزمون الاعتراف بنتائج الانتخابات العراقية التي ستجري في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ورأى بلينكن أن هذه الانتخابات تمثّل فرصة حقيقية للناخبين العراقيين في اختيار ممثلين لهم.



كما أشار إلى حشد موارد كبيرة من الشركاء الدوليين لتعزيز نزاهة الانتخابات العراقية.

من الانتخابات الماضية التي شهدها العراقي في 2018 (أرشيفية)

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يأتي هذا بينما أكد وزراء خارجية 12 دولة غربية أن هناك "فرصة" أمام العراقيين للقيام بعملية انتخابية حرة ونزيهة من أجل تقرير مصيرهم.

وأصدر وزراء الخارجية كلا من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسويد وبريطانيا بياناً رحبوا فيه باستعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

لافتات دعائية في بغداد لبعض المرشحين للانتخابات

واعتبر وزراء خارجية هذه الدول أن الانتخابات تشكل فرصة للناخبين كي يقرروا مستقبلهم بشكل ديمقراطي.

وأشاروا إلى أن فريق المساعدة الانتخابية، التابع لبعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" والمكلف بدعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هو الأكبر من نوعه في العالم.

كما أكدوا دعم جهود الحكومة العراقية لضمان مشاركة النازحين بأمان في الانتخابات، داعين جميع الأطراف إلى احترام سيادة القانون ونزاهة العملية الانتخابية.

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