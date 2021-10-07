المحكمة الاتحادية تحسم 21 دعوى تتعلق بطعون دستورية

2021/10/07 | 11:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حسمت المحكمة الاتحادية العليا 21 دعوى منظورة أمامها خلال الشهر الماضي وأصدرت عدة قرارات تتعلق بطعون دستورية.وذكر بيان صادر عن المحكمة الاتحادية ان “المحكمة اصدرت قرارها برد الدعوى المرقمة (105/اتحادية/2021) الخاصة […]

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