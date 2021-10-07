2021/10/07 | 11:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، عن حجم المبالغ التي قام صندوق الاسكان التابع للوزارة، بصرفها كقروض سكنية للمواطنين في بغداد وعموم المحافظات منذ بداية العام الحالي ولغاية شهر ايلول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعمار: 542 مليار دينار قيمة القروض السكنية المركز الخبري الوطني.

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