مليون شخص يفتتحون الانتخابات التشريعية غداً

2021/10/07 | 11:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجري يوم غد الجمعة الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية المبكرة.

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